У Києві, під час повітряної тривоги, громадський транспорт буде зупинятись біля укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. За рішенням Ради оборони міста Києва із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Контролювати виконання буде поліція, пише УНН з посиланням на КМДА в Telegram.
Деталі
Як повідомили в КМДА, з 22 травня у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.
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"Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Через численні скарги та зафіксовані випадки щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки, у столиці мають проінспектувати усі бомбосховища на предмет доступ до захисних споруд цивільного захисту.
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