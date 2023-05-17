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У Києві, під час повітряної тривоги, громадський транспорт буде зупинятись біля укриттів

У Києві, під час повітряної тривоги, громадський транспорт буде зупинятись біля укриттів

Київ • УНН

 • 990799 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. За рішенням Ради оборони міста Києва із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Контролювати виконання буде поліція, пише УНН з посиланням на КМДА в Telegram.

Деталі

Як повідомили в КМДА, з 22 травня у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва.

Цитата

"Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Через численні скарги та зафіксовані випадки щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки, у столиці мають проінспектувати усі бомбосховища на предмет доступ до захисних споруд цивільного захисту.

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