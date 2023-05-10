Київська адміністрація долучить експертів КНДІСЕ до розробки та модернізації укриттів у столиці - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз долучаться до розробки та модернізації укриттів у Києві. Про це під час робочої зустрічі з директором КНДІСЕ повідомив голова КМДА Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на telegram інституту.
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“Наразі ми маємо план щодо будівництва укриттів по місту Києву і для того, щоб вони були надійними та безпечними для кожного мешканця столиці, потрібно розуміти, які технічні характеристики закладати. Фахова думка й підтримка експертів допоможе зробити цю роботу системною і швидше все реалізувати”, – розповів Кличко.
Очільник столиці наголосив - також наразі залишається актуальним питання безпеки та координації зусиль з судовими експертами КНДІСЕ для напрацювання нових можливостей захисту людей.
«Експертна робота особливо важлива в критичних умовах воєнного стану, коли аналіз стратегічної інформації повинен відбуватися швидко й об’єктивно за різними напрямами життя країни. Один із них військовий – вивчення зброї, яку росіяни використовують проти нас, щоб ефективно їм протидіяти”, - резюмував він.
Раніше
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підписали меморандум про співробітництво.
Відтепер між КНДІСЕ та Омбудсманом України починається напрацювання процедур додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території рф.