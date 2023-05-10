Киевская администрация привлечет экспертов КНИИСЭ к разработке и модернизации укрытий в столице - Кличко

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“Сейчас мы имеем план по строительству укрытий по городу Киеву и для того, чтобы они были надежными и безопасными для каждого жителя столицы, нужно понимать, какие технические характеристики закладывать. Профессиональное мнение и поддержка экспертов поможет сделать эту работу системной и быстрее все реализовать”, – рассказал Кличко.

Глава столицы отметил - также пока остается актуальным вопрос безопасности и координации усилий с судебными экспертами КНИИСЭ для наработки новых возможностей защиты людей.

«Экспертная работа особенно важна в критических условиях военного положения, когда анализ стратегической информации должен происходить быстро и объективно по разным направлениям жизни страны. Одно из них военное – изучение оружия, которое россияне используют против нас, чтобы эффективно им противодействовать”, - резюмировал он.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подписали меморандум о сотрудничестве.



Отныне между КНИИСЭ и Омбудсманом Украины начинается наработка процедур дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену на территории РФ.