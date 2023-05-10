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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевская администрация привлечет экспертов КНИИСЭ к разработке и модернизации укрытий в столице - Кличко

Киев • УНН

 • 913441 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз присоединятся к разработке и модернизации укрытий в Киеве. Об этом во время рабочей встречи с директором КНИИСЭ сообщил председатель КГГА Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на telegram института.

Цитата

“Сейчас мы имеем план по строительству укрытий по городу Киеву и для того, чтобы они были надежными и безопасными для каждого жителя столицы, нужно понимать, какие технические характеристики закладывать. Профессиональное мнение и поддержка экспертов поможет сделать эту работу системной и быстрее все реализовать”, – рассказал Кличко.

Глава столицы отметил - также пока остается актуальным вопрос безопасности и координации усилий с судебными экспертами КНИИСЭ для наработки новых возможностей защиты людей.

«Экспертная работа особенно важна в критических условиях военного положения, когда анализ стратегической информации должен происходить быстро и объективно по разным направлениям жизни страны. Одно из них военное – изучение оружия, которое россияне используют против нас, чтобы эффективно им противодействовать”, - резюмировал он.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подписали меморандум о сотрудничестве.

Отныне между КНИИСЭ и Омбудсманом Украины начинается наработка процедур дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену на территории РФ.

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