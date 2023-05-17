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Зачинені укриття під час повітряної тривоги: у Києві проведуть перевірку бомбосховищ

Зачинені укриття під час повітряної тривоги: у Києві проведуть перевірку бомбосховищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Через численні скарги та зафіксовані випадки щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки, у столиці мають проінспектувати усі бомбосховища на предмет доступ до захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомляє КМВА з посиланням на начальника столичної військової адміністрації Сергія Попко, пише УНН.

Деталі

У КМВА зазначили, що До начальника Київської міської військової адміністрації надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. Такі випадки були зафіксовані практично в усіх районах столиці.

Цитата

"Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оборони Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту", - заявив Попко.

Нагадаємо

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз долучаться до розробки та модернізації укриттів у Києві.

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