Закрытые укрытия во время воздушной тревоги: в Киеве проведут проверку бомбоубежищ

Детали

В КГВА отметили, что к начальнику Киевской городской военной администрации поступили многочисленные жалобы от киевлян относительно закрытых укрытий во время последней ракетной атаки. Такие случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

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"Закрытие укрытий во время войны, во время таких массированных воздушных атак – это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты", - заявил Попко.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз присоединятся к разработке и модернизации укрытий в Киеве.