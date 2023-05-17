В Киеве, во время воздушной тревоги, общественный транспорт будет останавливаться возле укрытий

Детали

Как сообщили в КГГА, с 22 мая в случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева.

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"Водитель транспорта будет делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и тому подобное. Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Дополнение

Из-за многочисленных жалоб и зафиксированных случаев по закрытым укрытиям во время последней ракетной атаки, в столице должны проинспектировать все бомбоубежища на предмет доступа к защитным сооружениям гражданской защиты.

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