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В Киеве, во время воздушной тревоги, общественный транспорт будет останавливаться возле укрытий

В Киеве, во время воздушной тревоги, общественный транспорт будет останавливаться возле укрытий

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. По решению Совета обороны города Киева с 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Контролировать выполнение будет полиция, пишет УНН со ссылкой на КГГА в Telegram.

Детали

Как сообщили в КГГА, с 22 мая в случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева.

Цитата

"Водитель транспорта будет делать объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и тому подобное. Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Дополнение

Из-за многочисленных жалоб и зафиксированных случаев по закрытым укрытиям во время последней ракетной атаки, в столице должны проинспектировать все бомбоубежища на предмет доступа к защитным сооружениям гражданской защиты.

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