До найближчого укриття: у Києві змінюються правила руху наземного громадського транспорту під час тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. З сьогоднішнього дня, 22 травня, у Києві змінюються правила руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги, пише УНН.
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Відтепер водії довозитимуть пасажирів до найближчого укриття. Відповідне рішення прийняла Рада оброни Києва.
Як уточнили в КМДА, «це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві».
Рішення стосується тролейбусів, автобусів, трамваїв КП «Київпастранс», а також маршруток приватних компаній.
Як було раніше
З 1 серпня 2022 року трамваї після сигналу про повітряну тривогу довозили пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені».
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