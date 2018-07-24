Во Львов привезли уже шесть б/у трамваев из Германии

"Сегодня мы получили очередные 3 трамвая из Германии. Первые 3 получили вчера. Следующие партии будем получать по 8 единиц каждый месяц, чтобы в октябре иметь уже все 30. Стоимость одного трамвая составляет 17 990 евро. После прохождения юридических процедур трамваи смогут начать работу на маршрутах", - сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

Напомним, во Львове подорожал проезд в троллейбусах и трамваях.