Во Львов привезли уже шесть б/у трамваев из Германии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня во Львов, доставили еще три б/у трамвая из Германии. Всего к осени в город привезут тридцать таких трамваев. Их общая стоимость 800 000 евро. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Сегодня мы получили очередные 3 трамвая из Германии. Первые 3 получили вчера. Следующие партии будем получать по 8 единиц каждый месяц, чтобы в октябре иметь уже все 30. Стоимость одного трамвая составляет 17 990 евро. После прохождения юридических процедур трамваи смогут начать работу на маршрутах", - сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.
Напомним, во Львове подорожал проезд в троллейбусах и трамваях.