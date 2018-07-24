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До Львова привезли вже шість вживаних трамваїв з Німеччини

До Львова привезли вже шість вживаних трамваїв з Німеччини

Київ • УНН

 • 14826 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні до Львова, доставили ще три вживані трамваї з Німеччини. Загалом до осені до міста привезуть тридцять вживаних трамваїв. Їх загальна вартість 800 тисяч євро. Про це повідомили у прес- службі Львівської міської ради, передає УНН.

“Сьогодні ми отримали чергові 3 трамваї з Німеччини. Перші 3 отримали вчора. Наступні партії будемо отримувати по 8 одиниць кожного місяця, щоб у жовтні мати вже усі 30. Вартість одного трамвая становить 17 990 євро. Після проходження юридичних процедур трамваї зможуть розпочати роботу на маршрутах”, — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Нагадаємо, у Львові подорожчав проїзд у тролейбусах та трамваях.

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