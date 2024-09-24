До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики

На фоне того, что россия уничтожила часть критической инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона, Франция выделит Киеву 60 миллионов евро на поддержку энергетики. Об этом заявил специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн, передает УНН.

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С приближением зимы ситуация становится критической - мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее 60 млн евро до конца года - говорится в заметке чиновника.

Соответствующее заявление представитель Франции сделал по итогам министерского заседания G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен

Напомним,

Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь.