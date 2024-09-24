До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики
Киев • УНН
Франция предоставит Украине 60 млн евро до конца года на поддержку энергетики из-за уничтожения критической инфраструктуры Россией. Заявление сделано на фоне приближения зимы и необходимости быстрых энергетических решений.
На фоне того, что россия уничтожила часть критической инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона, Франция выделит Киеву 60 миллионов евро на поддержку энергетики. Об этом заявил специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн, передает УНН.
Детали
С приближением зимы ситуация становится критической - мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее 60 млн евро до конца года
Соответствующее заявление представитель Франции сделал по итогам министерского заседания G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.
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Напомним,
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь.