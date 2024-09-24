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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики

До конца года Франция выделит Украине 60 миллионов евро на поддержку энергетики

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 10:39  •  12440 просмотра

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Франция предоставит Украине 60 млн евро до конца года на поддержку энергетики из-за уничтожения критической инфраструктуры Россией. Заявление сделано на фоне приближения зимы и необходимости быстрых энергетических решений.

На фоне того, что россия уничтожила часть критической инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона, Франция выделит Киеву 60 миллионов евро на поддержку энергетики. Об этом заявил специальный посланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Гайльбронн, передает УНН.

Детали

С приближением зимы ситуация становится критической - мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее 60 млн евро до конца года

- говорится в заметке чиновника. 

Соответствующее заявление представитель Франции сделал по итогам министерского заседания G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен23 сентября 2024, 16:58 • 32915 просмотров

Напомним,

Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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