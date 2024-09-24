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До кінця року Франція виділить Україні 60 мільйонів євро на підтримку енергетики

До кінця року Франція виділить Україні 60 мільйонів євро на підтримку енергетики

Київ • УНН

 • 39448 перегляди

Франція надасть Україні 60 млн євро до кінця року на підтримку енергетики через знищення критичної інфраструктури росією. Заява зроблена на тлі наближення зими та необхідності швидких енергетичних рішень.

На тлі того, що росія знищила частину критичної інфраструктури України напередодні опалювального сезону, Франція виділить Києву 60 мільйонів євро на підтримку енергетики. Про це заявив спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Гайльбронн, передає УНН.

Деталі

З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 млн євро до кінця року

- йдеться у дописі посадовця. 

Відповідну заяву представник Франції зробив за підсумками міністерського засідання G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.

Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен 23.09.24, 19:58 • 34741 перегляд

Нагадаємо

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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