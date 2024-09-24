До кінця року Франція виділить Україні 60 мільйонів євро на підтримку енергетики
Київ • УНН
Франція надасть Україні 60 млн євро до кінця року на підтримку енергетики через знищення критичної інфраструктури росією. Заява зроблена на тлі наближення зими та необхідності швидких енергетичних рішень.
На тлі того, що росія знищила частину критичної інфраструктури України напередодні опалювального сезону, Франція виділить Києву 60 мільйонів євро на підтримку енергетики. Про це заявив спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Гайльбронн, передає УНН.
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З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 млн євро до кінця року
Відповідну заяву представник Франції зробив за підсумками міністерського засідання G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.
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Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу.