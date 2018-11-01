До конца недели в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На большинстве территории Украины с 1 по 5 ноября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"1-5 ноября во южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), Ивано-Франковской высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – предупредили в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
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Что касается Киевской области, то там 1-5 ноября во южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности.
Напомним, что сегодня, 1 ноября, антициклон с востока обусловит в Украине сухую погоду. Местами ожидаются туманы, а осадки маловероятны.