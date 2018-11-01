До кінця тижня в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На більшості території України з 1 до 5 листопада переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"1-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на Івано-Франківщині високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки", – попередили у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
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Що стосується Київської області, то там 1-5 листопада у південних, східних районах області та в районі Фастова утримається надзвичайний рівень пожежонебезпеки.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 листопада, антициклон зі сходу зумовить в Україні суху погоду. Місцями очікуються тумани, а опади малоймовірні.