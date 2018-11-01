Сьогодні в Україні очікується суха погода, місцями тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. 1 листопада в Україні антициклон зі сходу зумовить суху погоду, місцями очікуються тумани. Температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме 14-18 градусів тепла, у північно-східній частині 9-13 градусів тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Опади малоймовірні.
У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вдень 14-19 градусів тепла.
У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 9-16 градусів тепла.
У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 9-14 градусів вище нуля.
У центральних областях передбачається суха погода. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.
На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-19 градусів вище нуля.
Як раніше інформував УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.