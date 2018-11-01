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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 25891 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110657 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118716 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157640 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138833 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129462 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175199 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118180 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141713 просмотра

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Сегодня в Украине ожидается сухая погода, местами туманы

Сегодня в Украине ожидается сухая погода, местами туманы

Киев  •  УНН

 • 7720 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. 1 ноября в Украине антициклон с востока обусловит сухую погоду, местами ожидаются туманы. Температура воздуха повысится и в течение дня составит 14-18 градусов тепла, в северо-восточной части 9-13 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки маловероятны.

В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов тепла.

В северных областях — без осадков. Температура воздуха днем ​​9-16 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​9-14 градусов выше нуля.

В центральных областях предполагается сухая погода. Температура воздуха днем ​​14-18 градусов выше нуля.

На юге Украины — без осадков. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов выше нуля.

Как ранее информировал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Украинские Национальные Новости

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