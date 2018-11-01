Сегодня в Украине ожидается сухая погода, местами туманы

Осадки маловероятны.

В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов тепла.

В северных областях — без осадков. Температура воздуха днем ​​9-16 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​9-14 градусов выше нуля.

В центральных областях предполагается сухая погода. Температура воздуха днем ​​14-18 градусов выше нуля.

На юге Украины — без осадков. Температура воздуха днем ​​14-19 градусов выше нуля.

Как ранее информировал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.