Сегодня в Украине ожидается сухая погода, местами туманы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. 1 ноября в Украине антициклон с востока обусловит сухую погоду, местами ожидаются туманы. Температура воздуха повысится и в течение дня составит 14-18 градусов тепла, в северо-восточной части 9-13 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки маловероятны.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла.
В северных областях — без осадков. Температура воздуха днем 9-16 градусов тепла.
В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 9-14 градусов выше нуля.
В центральных областях предполагается сухая погода. Температура воздуха днем 14-18 градусов выше нуля.
На юге Украины — без осадков. Температура воздуха днем 14-19 градусов выше нуля.
Как ранее информировал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.