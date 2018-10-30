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На столичній СТО сталась масштабна пожежа

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вогонь зруйнував інтер'єр будівлі площею 300 кв. м., два автомобілі і технічне обладнання на одному з пунктів обслуговування автомобілів у Голосіївському районі столиці. Про це повідомило ГУ ДСНС України в м. Києві, передає УНН.

“Унаслідок пожежі згоріло та розібрано 300 кв. м горючого утеплювача та оздоблення приміщень на 1-му та 2-му поверсі, обладнання для ремонту автомобілів, робочий одяг майстрів та дерев’яні шафи. Крім того, згоріли 2 автомобілі у боксах авто-майстерні”, — йдеться у повідомленні.

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Сигнал про подію надійшов до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві 29 жовтня о 22:36. Повідомлялось, що пожежа виникла за адресою: пр. Науки, Голосіївський район Києва.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибутті до місця події було встановлено, що пожежа виникла у 2-поверховій будівлі станції технічного обслуговування з подальшим розповсюдженням вогню на 2 поруч розташовані 1-поверхові гаражі. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

На місці події було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих, на щастя, немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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Зазначимо, що у Голосіївському районі днями на СТО сталась ще одна масштабна пожежа, яка пошкодила 4 і зруйнувала 3 автомобілі. 5 травня у тому ж районі на автостоянці загорілись 50 старих автівок.

Крім того, 2 жовтня у Києві на Відрадному горів ангар з автомобілями

Також, слід наголосити, що у Кримінальному кодексі Україні ч. 5 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) і ст. 113 (Диверсія) дають визначення такій категорії злочинів, як підпали і вибухи. Так, умисним знищенням або пошкодженням майна шляхом підпалу є знищення або пошкодження цього майна вогнем у випадках, коли створюється загроза життю чи здоров'ю людей або загроза заподіяння значних матеріальних збитків (коли такий підпал є загальнонебезпечним).

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