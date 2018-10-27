Масштабна пожежа на СТО у Києві: три авто згоріли, чотири - пошкоджені

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні о 06:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Комишинській, 4а, що у Голосіївському районі Києва. Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.