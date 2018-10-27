Масштабна пожежа на СТО у Києві: три авто згоріли, чотири - пошкоджені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні о 06:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Комишинській, 4а, що у Голосіївському районі Києва. Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, до місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
"...було встановлено, що пожежа виникла на території станції технічного обслуговування у чотирьох одноповерхових металевих гаражних боксах на площі 500 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.
...пожежу о 08:23 вдалося локалізувати, при цьому запобігши розповсюдженню вогню на поруч розташовані гаражні бокси, а о 08:30 – ліквідувати", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі згоріло 3 автомобілі, а також ще пошкоджено 4 автомобілі. Згоріло та пошкоджене обладнання станції технічного обслуговування та інструменти, повідомили рятувальники.
У прес-службі також повідомили, що на місці події було залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
Нагадаємо, 20 липня у дворі житлового будинку на Борщагівці стались два вибухи і займання автомобілів.
Крім того, у квітні в одному з паркінгів у Києві згоріли чотири автівки, ще десять авто пошкоджено.