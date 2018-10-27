Крупный пожар на СТО в Киеве: три авто сгорели, четыре - повреждены

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня в 06:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Комишинський, 4а, что в Голосеевском районе Киева. В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также еще повреждено 4 автомобиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.