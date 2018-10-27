Крупный пожар на СТО в Киеве: три авто сгорели, четыре - повреждены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня в 06:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Комишинський, 4а, что в Голосеевском районе Киева. В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также еще повреждено 4 автомобиля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
"... было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
... пожар в 8:23 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 - ликвидировать", - говорится в сообщении.
В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также еще повреждено 4 автомобиля. Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты, сообщили спасатели.
В пресс-службе также сообщили, что на месте происшествия было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Напомним, 20 июля во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорания автомобилей.
Кроме того, в апреле на одном из паркингов в Киеве сгорели четыре машины, еще десять авто повреждено.