У Києві під ранок пролунали два вибухи: згоріли припарковані авто
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Близько 04:00 ранку п'ятниці, 20 липня, у дворі житлового будинку на Борщагівці стались два вибухи і займання автомобілів. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у м.Києві, передає УНН.
“Ліквідовано займання двох автомобілів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 20 липня о 03:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Шевченківському районі на вул. Борщагівській, 10-А, горить два автомобіля.
На місце події негайно було направлено чергове відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованих автомобілях Chevrolet та Nissan. Не гаючи часу, вони приступили до гасіння пожежі. О 04:03 пожежу було локалізовано, а о 04:16-ліквідовано.
Внаслідок загоряння автомобілі вигоріли повністю.
На щастя, ніхто не постраждав.
Причина займання встановлюється правоохоронними органами.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.
Нагадаємо, 18 липня на Лівому березі поблизу зупинки електрички сталась пожежа.