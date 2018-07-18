На Лівому березі поблизу зупинки електрички сталась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в нефункціонуючій будівлі поблизу зупинки міської електрички “Київ — Дніпровський”. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у столиці, передає УНН.
“Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, вже об 11:58 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 15 кв. м, при цьому запобігши розповсюдженню полум’я на всю площу будівлі, а о 12:06 — ліквідувати”, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 18 липня, об 11:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр. Визволителів, 15, поблизу зупинки міської електрички “Київ — Дніпровський”, що у Дніпровському районі столиці.
На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одноповерховій нефункціонуючій будівлі розміром 4×20 м. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.
До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Жертв та постраждалих немає.
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