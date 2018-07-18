У Кривому Розі згоріло літнє кафе

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У приміщені кафе на вулиці Петра Калнишевського, Центрально-Міського району міста Кривий Ріг сталася пожежа. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, передає УНН.

“Вогнем знищено майно та обладнання у кафе та на „літньому майданчику“, а також пошкоджено спільний дах будівлі кафе, ломбарду „Довіра“ та магазину „Продукти“. Загальна площа пожежі склала 330 кв. м.”, — йдеться у повідомленні.

Так, сигнал про подію надійшов на лінію Служби порятунку “101” 18 липня о 03:16. Вогонь спалахнув у приміщені кафе на вулиці Петра Калнишевського, Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою було направлено вогнеборців 10,11 та 14 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій будівлі, в якій під одним дахом знаходяться 3 об’єкта: кафе “Візит”, ломбард “Довіра” та магазин “Продукти”.

О 04:45 вогонь було локалізовано та о 05:45 ліквідовано.

Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

До ліквідації пожежі було залучено 20 співробітників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше у Житомирській області згорів цех з виробництва паливних пелетів.

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