Через коротке замикання під Житомиром загорівся цех з паливними пелетами

“Зусиллями 3 відділень бійців ДСНС пожежу локалізовано о 02:30 та о 09:04 — ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю та перекриття обох будівель, обладнання та лікарські рослини”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 16 липня о 00:56 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у с. Троянів Житомирського району, в цеху з виготовлення паливних пелетів місцевого підприємства. Про це рятувальників сповістив працівник об’єкту, який виявив загоряння в груповому електрощитку. Пожежа встигла поширитися на дах цеху. Чоловік намагався самотужки загасити займання за допомогою 3 вогнегасників та води, але його зусилля виявилися марними, і лише після цього він викликав рятувальників.

На гасіння пожежі було направлено два відділення підрозділів ДСНС з Житомира та Житомирського району. На місці події вони з’ясували, що через пізній виклик вогонь вже встиг повністю охопити цех та поширився на розташоване в трьох метрах пристосоване складське приміщення (піднавіс), у якому зберігалися лікарські рослини. Враховуючи велике пожежне навантаження та площу займання, керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів.

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Будівля знаходилася під напругою в 380 В. Довелося тривалий час чекати на знеструмлення об’єктів працівниками РЕМ, після чого вогнеборці змогли приступити до гасіння пожежі. Для безперебійної подачі води була прокладена 60 м магістральна лінія до місцевого ставка.

До ліквідації пожежі залучалося 18 співробітників та 3 одиниці пожежної техніки.

Попередня причина займання — коротке замикання в електромережі цеху з виготовлення паливних пелетів. Усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня збільшилася кількість пожеж через коротке замикання у електричних мережах. Так, 13 липня у Києві сталось займання у елетрощитовій на Академмістечку, через що були евакуйовані 10 осіб. Також у Полтаві рятувальники ліквідували спалахи вогню на електропідстанції.