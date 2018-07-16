Через коротке замикання під Житомиром загорівся цех з паливними пелетами

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50630 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102213 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98179 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125175 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102879 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119290 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159885 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189957 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294076 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167273 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50195 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48930 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52207 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48373 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73892 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125178 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163575 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294077 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224294 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29346 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51278 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56119 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54469 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68703 перегляди
Актуальне
Через коротке замикання під Житомиром загорівся цех з паливними пелетами

Через коротке замикання під Житомиром загорівся цех з паливними пелетами

Київ • УНН

 • 9148 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Під Житомиром рятувальники ліквідували пожежу в цеху з виготовлення паливних пелетів, яка поширилася на складське приміщення. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій області, передає УНН.

“Зусиллями 3 відділень бійців ДСНС пожежу локалізовано о 02:30 та о 09:04 — ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю та перекриття обох будівель, обладнання та лікарські рослини”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 16 липня о 00:56 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у с. Троянів Житомирського району, в цеху з виготовлення паливних пелетів місцевого підприємства. Про це рятувальників сповістив працівник об’єкту, який виявив загоряння в груповому електрощитку. Пожежа встигла поширитися на дах цеху. Чоловік намагався самотужки загасити займання за допомогою 3 вогнегасників та води, але його зусилля виявилися марними, і лише після цього він викликав рятувальників.

На гасіння пожежі було направлено два відділення підрозділів ДСНС з Житомира та Житомирського району. На місці події вони з’ясували, що через пізній виклик вогонь вже встиг повністю охопити цех та поширився на розташоване в трьох метрах пристосоване складське приміщення (піднавіс), у якому зберігалися лікарські рослини. Враховуючи велике пожежне навантаження та площу займання, керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До п’ятниці в Україні збережуться високі ризики виникнення пожеж

Будівля знаходилася під напругою в 380 В. Довелося тривалий час чекати на знеструмлення об’єктів працівниками РЕМ, після чого вогнеборці змогли приступити до гасіння пожежі. Для безперебійної подачі води була прокладена 60 м магістральна лінія до місцевого ставка.

До ліквідації пожежі залучалося 18 співробітників та 3 одиниці пожежної техніки.

Попередня причина займання — коротке замикання в електромережі цеху з виготовлення паливних пелетів. Усі обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня збільшилася кількість пожеж через коротке замикання у електричних мережах. Так, 13 липня у Києві сталось займання у елетрощитовій на Академмістечку, через що були евакуйовані 10 осіб. Також у Полтаві рятувальники ліквідували спалахи вогню на електропідстанції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72