Из-за короткого замыкания под Житомиром загорелся цех с топливными пеллетами

“Усилиями 3 отделений бойцов ГСЧС пожар локализован в 02:30 и в 9:04 — ликвидирован. Огнем уничтожена кровля и перекрытие обоих зданий, оборудование и лекарственные растения”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 16 июля в 00:56 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в с. Троянов Житомирского района, в цехе по изготовлению топливных пеллет местного предприятия. Об этом спасателей сообщил работник объекта, который обнаружил возгорание в групповом электрощитке. Пожар успел распространиться на крышу цеха. Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание с помощью 3 огнетушителей и воды, но его усилия оказались тщетными, и только после этого он вызвал спасателей.

На тушение пожара были направлены два отделения подразделений ГСЧС из Житомира и Житомирского района. На месте происшествия они выяснили, что из-за позднего вызова огонь уже успел полностью охватить цех и распространился на расположенное в трех метрах подсобное складское помещение (под навесами), в котором хранились лекарственные растения. Учитывая большую пожарную нагрузку и площадь возгорания, руководитель тушения пожара принял решение о привлечении дополнительных сил и средств.

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Здание находилось под напряжением в 380 В. Пришлось долго ждать обесточивания объектов работниками РЭС, после чего пожарные смогли приступить к тушению пожара. Для бесперебойной подачи воды была проложена 60 м магистральная линия в местный пруд.

К ликвидации пожара привлекались 18 сотрудников и 3 единицы пожарной техники.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электросети цеха по изготовлению топливных пеллет. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, в течение последней недели увеличилось количество пожаров из-за короткого замыкания в электрических сетях. Так, 13 июля в Киеве произошло возгорание в елетрощитовой на Академгородке, из-за чего были эвакуированы 10 человек. Также в Полтаве спасатели ликвидировали вспышки огня на электроподстанции.