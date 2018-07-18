В Кривом Роге сгорело летнее кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В помещении кафе на улице Петра Калнышевского, Центрально-Городского района Кривого Рога произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передает УНН.
“Огнем уничтожено имущество и оборудование в кафе и на ”летней площадке“, а также повреждено общее перекрытие здания кафе, ломбарда ”Доверие“ и магазина ”Продукты“. Общая площадь пожара составила 330 кв.м.”, - говорится в сообщении.
Так, сигнал о происшествии поступил на линию Службы спасения “101” 18 июля в 03:16. Огонь возник в помещении кафе на улице Петра Калнышевского, Центрально-Городского района города Кривой Рог.
По указанному адресу были направлены пожарные 10, 11 и 14 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном здании, в котором под одной крышей находятся 3 объекта: кафе “Визит”, ломбард “Доверие” и магазин “Продукты”.
В 4:45 огонь был локализован и в 05:45 ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
К ликвидации пожара были привлечены 20 сотрудников личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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