На Левом берегу возле остановки электрички произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в нефункционирующем здании возле остановки городской электрички “Киев — Днепровский”. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в столице, передает УНН.
“Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, уже в 11:58 пожарным удалось локализовать пожар на площади 15 кв. м, при этом предотвратив распространение пламени на всю площадь здания, а в 12:06 — ликвидировать”, - говорится в сообщении.
Сегодня, 18 июля, в 11:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Освободителей, 15, возле остановки городской электрички “Киев — Днепровский”, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одноэтажном нефункционирующем здании размером 4 × 20 м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
К ликвидации пожара были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 сотрудников личного состава.
Причина возникновения пожара выясняется.
Жертв и пострадавших нет.
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