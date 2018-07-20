В Киеве под утро прогремели два взрыва: сгорели припаркованные авто
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Около 4:00 утра пятницы, 20 июля, во дворе жилого дома на Борщаговке произошли два взрыва и возгорание автомобилей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.
“Ликвидировано возгорание двух автомобилей”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 июля в 3:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе по ул. Борщаговской, 10-А, горят два автомобиля.
На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло во дворе 9-этажного жилого дома в припаркованных автомобилях Chevrolet и Nissan. Не теряя времени, они приступили к тушению пожара. В 04:03 пожар был локализован, а в 04:16 - ликвидирован.
В результате возгорания автомобили выгорели полностью.
К счастью, никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, 18 июля на Левом берегу возле остановки электрички произошел пожар.