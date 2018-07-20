В Киеве под утро прогремели два взрыва: сгорели припаркованные авто

“Ликвидировано возгорание двух автомобилей”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 июля в 3:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе по ул. Борщаговской, 10-А, горят два автомобиля.

На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение 6-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло во дворе 9-этажного жилого дома в припаркованных автомобилях Chevrolet и Nissan. Не теряя времени, они приступили к тушению пожара. В 04:03 пожар был локализован, а в 04:16 - ликвидирован.

В результате возгорания автомобили выгорели полностью.

К счастью, никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 18 июля на Левом берегу возле остановки электрички произошел пожар.