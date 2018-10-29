Вибух у центрі Києва: у поліції повідомили подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Печерському районі Києва через можливе замикання кабелю місцеві мешканці викликали поліцію. Про це кореспонденту УНН повідомили у Відділі комунікації Національної поліції у місті Києві.
“Там щось виникло з електрокабелем — стався якийсь хлопок. Усі необхідні служби наразі находяться на місці події. Туди виїхала поліція бо було звернення, але нічого кримінального немає”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва на вулиці Івана Кудрі пролунав вибух. На місці перебуває близько 10 авто поліції.
За словами кореспондента УНН, ймовірно, вибухнув автомобіль.