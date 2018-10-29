У центрі Києва стався вибух, на місці працює поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центрі Києва на вулиці Івана Кудрі пролунав вибух. На місці перебуває близько 10 авто поліції. передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента УНН, ймовірно, вибухнув автомобіль.
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Наразі УНН намагається перевірити інформацію та отримати коментарі рятувальників та поліції.
Пізніше у Відділі комунікації Національної поліції у місті Києві кореспонденту УНН повідомили, що, скоріш за все, вибухнув електрокабель. “Усі необхідні служби наразі знаходяться на місці події. Туди виїхала поліція бо було звернення, але нічого кримінального немає”, — зазначили у поліції.
Зазначимо, що за останні роки у Києві сталась низка убивств шляхом підриву авто.
Так, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет, а 27 червня 2017 року у Києві унаслідок терористичного акту загинув співробітник ГУР МО України Максим Шаповал.