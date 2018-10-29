В центре Киева произошел взрыв, на месте работает полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В центре Киева на улице Ивана Кудри прогремел взрыв. На месте находится около 10 авто полиции, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента УНН, вероятно, взорвался автомобиль.
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Сейчас УНН пытается проверить информацию и получить комментарии спасателей и полиции.
Позже в Отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве корреспонденту УНН сообщили, что, скорее всего, взорвался электрокабель. “Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция, так как было обращение, но ничего криминального нет”, — отметили в полиции.
Отметим, что за последние годы в Киеве произошла череда убийств путем подрыва авто.
Так, 20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет, а 27 июня 2017 в Киеве вследствие теракта погиб сотрудник ГУР МО Украины Максим Шаповал.