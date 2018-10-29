Взрыв в центре Киева: в полиции сообщили подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Печерском районе Киева из-за возможного замыкания кабеля местные жители вызвали полицию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.
"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция так как было обращение, но ничего криминального нет", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в центре Киева на улице Ивана Кудри прогремел взрыв. На месте находится около 10 авто полиции.
По словам корреспондента УНН, вероятно, взорвался автомобиль.