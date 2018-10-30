На столичной СТО произошел крупный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Огонь разрушил интерьер здания площадью 300 кв. м., два автомобиля и техническое оборудование на одном из пунктов обслуживания автомобилей в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве, передает УНН.
“В результате пожара сгорело и разобрано 300 кв. м горючего утеплителя и отделки помещений на 1-м и 2-м этаже, оборудование для ремонта автомобилей, рабочая одежда мастеров и деревянные шкафы. Кроме того, сгорели 2 автомобиля в боксах авто-мастерской”, - говорится в сообщении.
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Сигнал о происшествии поступил в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве 29 октября в 22:36. Сообщалось, что пожар возник по адресу: пр. Науки, Голосеевский район города Киева.
К месту вызова были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии к месту происшествия было установлено, что пожар возник в 2-этажном здании станции технического обслуживания с последующим распространением огня на 2 рядом расположены 1-этажные гаражи. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.
На месте происшествия были привлечены 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.
Погибших и травмированных, к счастью, нет.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
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Отметим, что в Голосеевском районе на днях на СТО произошел еще один масштабная пожар, который повредил 4 и разрушила 3 автомобиля. 5 мая в том же районе на автостоянке загорелись 50 подержанных автомобилей.
Кроме того, 2 октября в Киеве на Отрадном горел ангар с автомобилями.
Также, следует отметить, что в Уголовном кодексе Украины ч. 5 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) и ст. 113 (Диверсия) дают определение такой категории преступлений, как поджоги и взрывы. Так, умышленным уничтожением или повреждением имущества путем поджога является уничтожение или повреждение этого имущества огнем в случаях, когда создается угроза жизни или здоровью людей или угроза причинения значительного материального ущерба (если такой поджог является общеопасным).