К концу недели е-кабинет застройщика возобновит свою работу - министерство

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Минрегион и Минцифры обсудили внедрение реформы и работу Электронного кабинета застройщика (ЭКЗ), а также продолжение автоматизации услуг и внедрение Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом шла речь во время встречи Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева с представителями Министерства цифровой информации Украины, проекта “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS” и Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе, передает УНН.

“Электронный кабинет застройщика начал действовать в Украине в конце 2019 года. Он должен предоставлять административные услуги для строительства объектов незначительного класса СС1 онлайн и без участия чиновников. Однако, из-за многочисленные атаки на ресурс, Государственная архбудинспекция и Министерство цифровой трансформации в марте были вынуждены приостановить его работу для обработки и устранения недостатков. И уже до конца этой недели ЭКЗ должен заработать”, — говорится в сообщении.

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“Восстановление работы электронного кабинета застройщика важно особенно сейчас, когда удаленная работа большинства ресурсов позволяет решать насущные вопросы без нарушения карантинного режима”, — отметил Чернышов. — Поскольку сейчас Даби находится в переходном периоде, должна быть возможность физической подачи документов. В будущем, когда мы вместе отработаем все механизмы, вмешательства чиновников и риск их неправомерных действий будут минимизированы“.

Также участники встречи обсудили, что для недопущения незаконных вмешательств в работу ЭКЗ, Минрегион станет держателем кабинета и Реестра строительной деятельности, Минцифра будет отвечать за техническое администрирование, а ГАСИ будет выступать в качестве пользователя системы.

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Во время встречи было решено, что в рамках Меморандума о сотрудничестве в сфере автоматизации административных процессов в строительстве будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители обоих министерств, проекта “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS”, Офиса поддержки и внедрения реформ при Минрегионе и ГАСИ.

Сейчас Минрегион и Минцифра работают над разработкой технического задания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Напомним, в марте Кабмин создал два ведомства из трех, которые придут на замену Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

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