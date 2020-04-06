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Чернишов розповів, про що домовилися на зустрічі уряду зі "Слугами народу"

Київ • УНН

 • 18604 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на зустрічі з представниками фракції "Слуга народу" обговорив низку питань, зокрема, щодо реформи ДАБІ та необхідності перевірки будматеріалів. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Чернишов розповів, про що домовилися на зустрічі уряду зі "Слугами народу"

"Мав сьогодні годину спілкування з народними депутатами, зі "Слугами Народу". Разом із колегами відповідали на питання депутатів. Питання різні — від реформи ДАБІ до строків формування ОТГ та необхідності перевірки будматеріалів. Також були пропозиції", - написав Чернишов.

Також він написав кілька висновків по темі сьогоднішньої зустрічі з нардепами:

- Представлена в березні Президентом реформа буде втілена;

- ДАБІ — це дуже неідеальна екосистема, з якої багато років годувались її так звані "бенефіціари";

- Реформа має бути реалізована, як би цьому не перешкоджали деякі особи та групи впливу;

- Закиди щодо протидії реформі не мають підстав, бо фахівці добре знають, які процеси тривають та які проблеми на законодавчому рівні існують;

- Ігнорувати зауваження експертного середовища та ринку некоректно, особливо зважаючи на демократичний підхід до реформ.

"Так, ми хочемо, щоб забудовники будували більше. Так, хочемо, щоб корумпована складова в містобудуванні зникла.
Про перебіг реформування та етапи роботи будемо повідомляти на офіційних ресурсах Мінрегіону", - підсумував Чернишов.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що сьогодні мала фракція “Слуги народу” збереться у Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля для вирішення важливих для держави питань.

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