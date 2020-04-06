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"Слуги народу" сьогодні зберуться у Шмигаля - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні мала фракція “Слуги народу” збереться у Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля для вирішення важливих для держави питань. Про це в Telegram написала нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.

“Сьогодні в 19.30 буде так звана “мала фракція” в Кабміні за участю Прем’єр-міністра та заступників голови фракції “СН”. Чому фракція “мала” і коли переросте в нормальну дискусію поки не повідомляють.

“Дуже бентежить кулуарність вирішення доленосних для країни питань”, — написала нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді України підтверджено коронавірус у восьми народних депутатів, двоє з яких вже видужали.

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