"Слуги народу" сьогодні зберуться у Шмигаля - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні мала фракція “Слуги народу” збереться у Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля для вирішення важливих для держави питань. Про це в Telegram написала нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.
“Сьогодні в 19.30 буде так звана “мала фракція” в Кабміні за участю Прем’єр-міністра та заступників голови фракції “СН”. Чому фракція “мала” і коли переросте в нормальну дискусію поки не повідомляють.
“Дуже бентежить кулуарність вирішення доленосних для країни питань”, — написала нардеп.
Нагадаємо, у Верховній Раді України підтверджено коронавірус у восьми народних депутатів, двоє з яких вже видужали.