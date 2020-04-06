"Слуги народа" сегодня соберутся у Шмыгаля - нардеп

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94325 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101224 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100593 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108240 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95566 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104066 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106281 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Слуги народа" сегодня соберутся у Шмыгаля - нардеп

"Слуги народа" сегодня соберутся у Шмыгаля - нардеп

Киев  •  УНН

 • 18514 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня должна фракция “Слуги народа” соберется в Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для решения важных для государства вопросов. Об этом в Telegram написала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

“Сегодня в 19.30 будет так называемая “малая фракция” в Кабмине с участием премьер-министра и заместителей председателя фракции “СН”. Почему фракция “малая” и когда перерастет в нормальную дискуссию пока не сообщается.

“Очень смущает кулуарность решения судьбоносных для страны вопросов”, — написала нардеп.

Напомним, в Верховной Раде Украины подтвержден коронавирус в восьми народных депутатов, двое из которых уже выздоровели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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