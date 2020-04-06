У ВР на COVID-19 захворіли вже вісім нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Верховній Раді України підтверджено коронавірус у восьми народних депутатів, двоє з яких вже видужали. Про це у своєму Telegram написав нардеп від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає УНН.
“На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання COVID-19, у Верховній Раді України підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України”, — написав Качура.
Відтак, коронавірус підтверджений у таких восьми депутатів:
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- Борт В. — фракція “ОПЗЖ”
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- Ватрас В. — фракція “Слуга Народу”
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- Горбенко Р. — фракція “Слуга Народу” (вилікувався)
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- Кисельов І. — фракція “ОПЗЖ”
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- Лукашев А. — фракція “ОПЗЖ”
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- Рудик С. — позафракційний
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- Скороход А. — позафракційний
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- Шахов С. — депутатська група “Довіра” (вилікувався)
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“Також встановлено, що зі Скороход контактували Лерос Г. (Слуга Народу), Васильківський І. (Слуга Народу), В’ятрович В.(ЄС), Южаніна Н. (Є.С), Санченко А. (Слуга Народу), Чийгоз А. (ЄС), Саладуха О. (Слуга Народу)”, — додав Качура.
Як повідомляв УНН раніше, народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, 3 квітня отримав негативний результат ПЛР-тесту та сьогодні мав повернутися додому.