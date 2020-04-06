У ВР на COVID-19 захворіли вже вісім нардепів

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Верховній Раді України підтверджено коронавірус у восьми народних депутатів, двоє з яких вже видужали. Про це у своєму Telegram написав нардеп від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає УНН.

“На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання COVID-19, у Верховній Раді України підтверджені випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України”, — написав Качура.

Відтак, коронавірус підтверджений у таких восьми депутатів:

  • Борт В. — фракція “ОПЗЖ”
  • Ватрас В. — фракція “Слуга Народу”
  • Горбенко Р. — фракція “Слуга Народу” (вилікувався)
  • Кисельов І. — фракція “ОПЗЖ”
  • Лукашев А. — фракція “ОПЗЖ”
  • Рудик С. — позафракційний
  • Скороход А. — позафракційний
  • Шахов С. — депутатська група “Довіра” (вилікувався)

“Також встановлено, що зі Скороход контактували Лерос Г. (Слуга Народу), Васильківський І. (Слуга Народу), В’ятрович В.(ЄС), Южаніна Н. (Є.С), Санченко А. (Слуга Народу), Чийгоз А. (ЄС), Саладуха О. (Слуга Народу)”, — додав Качура.

Як повідомляв УНН раніше, народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, 3 квітня отримав негативний результат ПЛР-тесту та сьогодні мав повернутися додому.

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