Нардепа зі "Слуги народу", у якого виявили коронавірус, випишуть з лікарні в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту та у понеділок повернеться додому. Про це Горбенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був важким”, — написав депутат.
Горбенко подякував також медичному персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні та завідуючий відділення Тетяні Ільдарівні.
“Порада не як від професійного лікаря, а від пацієнта, що має досвід: тільки починаються симптоми — відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах. Знаю про труднощі з доступністю препарату Плаквеніл, але уряд вже вирішує проблему, і, сподіваюся, допоможе вітчизняній фармації, яка готова виробляти аналоги. Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно”, — додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що діагноз “коронавірус” підтвердився у народного депутата із фракції “Слуга народу” Володимира Ватраса.
Крім того, 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.