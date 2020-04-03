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Нардепа зі "Слуги народу", у якого виявили коронавірус, випишуть з лікарні в понеділок

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту та у понеділок повернеться додому. Про це Горбенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. При надходженні стан був важким”, — написав депутат.

Горбенко подякував також медичному персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні та завідуючий відділення Тетяні Ільдарівні.

“Порада не як від професійного лікаря, а від пацієнта, що має досвід: тільки починаються симптоми — відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах. Знаю про труднощі з доступністю препарату Плаквеніл, але уряд вже вирішує проблему, і, сподіваюся, допоможе вітчизняній фармації, яка готова виробляти аналоги. Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно”, — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що діагноз “коронавірус” підтвердився у народного депутата із фракції “Слуга народу” Володимира Ватраса. 

Крім того, 28 березня діагноз підтверджено у нардепа Анни Скороход. Ще раніше вірус був діагностований у нардепів Сергія Рудика, Сергія Вельможного, Руслана Горбенка, Олександра Лукашева та Сергія Шахова.

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