Нардепа зі "Слуги народу", у якого виявили коронавірус, випишуть з лікарні в понеділок

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Народний депутат від “Слуги Народу” Руслан Горбенко, у якого раніше було виявлено коронавірус, сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту та у понеділок повернеться додому. Про це Горбенко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.