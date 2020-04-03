Нардепа из "Слуги народа", у которого обнаружили коронавирус, выпишут из больницы в понедельник

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого ранее был обнаружен коронавирус, сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста и в понедельник вернется домой. Об этом Горбенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.