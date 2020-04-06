В ВР на COVID-19 заболели уже восемь нардепов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87542 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110373 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99664 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104614 просмотра

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины подтвержден коронавирус у восьми народных депутатов, двое из которых уже выздоровели. Об этом в своем Telegram написал нардеп от фракции “Слуга народа” Александр Качура, передает УНН.

“На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины”, — написал Качура.

Соответственно, коронавирус подтвержден в следующих восьми депутатов:

  • Борт В. — фракция “ОПЗЖ”
  • Ватрас В. — фракция “Слуга народа”
  • Горбенко Г. — фракция “Слуга народа” (вылечился)
  • Киселев И. — фракция “ОПЗЖ”
  • Лукашев А. — фракция “ОПЗЖ”
  • Рудик С. — внефракционный
  • Скороход А. — внефракционный
  • Шахов С. — депутатская группа “Доверие” (вылечился)

“Также установлено, что со Скороход контактировали Лерос Г. (Слуга Народу), Васильковский И. (Слуга Народу), Вятрович В. (ЕС), Южанина Н. (Е.С.), Санченко А. (Слуга Народу), Чийгоз А. (ЕС), Саладуха О. (Слуга Народу) ”, - добавил Качура.

Как сообщал УНН ранее, народный депутат от “Слуги народа” Руслан Горбенко, у которого ранее был обнаружено коронавирус, 3 апреля получил отрицательный результат ПЦР-теста и сегодня должен был вернуться домой.

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