В ВР на COVID-19 заболели уже восемь нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины подтвержден коронавирус у восьми народных депутатов, двое из которых уже выздоровели. Об этом в своем Telegram написал нардеп от фракции “Слуга народа” Александр Качура, передает УНН.
“На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины”, — написал Качура.
Соответственно, коронавирус подтвержден в следующих восьми депутатов:
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- Борт В. — фракция “ОПЗЖ”
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- Ватрас В. — фракция “Слуга народа”
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- Горбенко Г. — фракция “Слуга народа” (вылечился)
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- Киселев И. — фракция “ОПЗЖ”
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- Лукашев А. — фракция “ОПЗЖ”
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- Рудик С. — внефракционный
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- Скороход А. — внефракционный
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- Шахов С. — депутатская группа “Доверие” (вылечился)
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“Также установлено, что со Скороход контактировали Лерос Г. (Слуга Народу), Васильковский И. (Слуга Народу), Вятрович В. (ЕС), Южанина Н. (Е.С.), Санченко А. (Слуга Народу), Чийгоз А. (ЕС), Саладуха О. (Слуга Народу) ”, - добавил Качура.
Как сообщал УНН ранее, народный депутат от “Слуги народа” Руслан Горбенко, у которого ранее был обнаружено коронавирус, 3 апреля получил отрицательный результат ПЦР-теста и сегодня должен был вернуться домой.