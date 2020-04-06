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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57147 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80246 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78925 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 102298 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83921 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105765 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130848 просмотра

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Чернышев рассказал, о чем договорились на встрече правительства со "Слугами народа"

Чернышев рассказал, о чем договорились на встрече правительства со "Слугами народа"

Киев  •  УНН

 • 18591 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на встрече с представителями фракции "Слуга народа" обсудил ряд вопросов, в частности, реформы ГАСИ и необходимости проверки стройматериалов. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Имел сегодня час общения с народными депутатами, со "Слугами народа". Вместе с коллегами отвечали на вопросы депутатов. Вопрос разные - от реформы ГАСИ до сроков формирования ОТО и необходимости проверки стройматериалов. Также были предложения", - написал Чернышев.

Также он написал несколько выводов по теме сегодняшней встречи с нардепами:

- Представленная в марте Президентом реформа будет воплощена;

- ГАСИ - это очень неидеальная экосистема, с которой много лет кормились ее так называемые "бенефициары";

- Реформа должна быть реализована, как бы этому не препятствовали некоторые лица и группы влияния;

- Упреки по противодействию реформе не имеют оснований, так как специалисты хорошо знают, какие процессы продолжаются и проблемы на законодательном уровне существуют;

- Игнорировать замечания экспертной среды и рынка некорректно, особенно учитывая демократический подход к реформам.

"Да, мы хотим, чтобы застройщики строили больше. Да, хотим, чтобы коррумпированная составляющая в градостроительстве исчезла. О ходе реформирования и этапах работы будем сообщать на официальных ресурсах Минрегиона", - подытожил Чернышев.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что сегодня малая фракция "Слуги народа" соберется у Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для решения важных для государства вопросов.

Украинские Национальные Новости

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