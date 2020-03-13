Уряд утворив два відомства після ліквідації ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уряд на сьогоднішньому засіданні утворив два відомства з трьох, які прийдуть на заміну Державній архітектурно-будівельній інспекції. Про це повідомили у пресслужбі уряду, передає УНН.
"Уряд ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію та утворив Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні і Державну інспекцію містобудування як центральні органи виконавчої влади, діяльність яких буде спрямовуватися та координуватися Кабінетом міністрів України через міністра розвитку громад та територій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, також буде створено Державну сервісну службу містобудування.
Нагадаємо, Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ.