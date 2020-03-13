Шмигаль розповів, що буде замість ДАБІ

КИЇВ. 13 березня. УНН. Найважливіше для держави зараз ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію, наступним кроком буде внесення змін до законодавства та переведення роботи в електронний формат. Сама демонополізація ДАБІ поєднає у собі багато функцій, а саме - створення трьох центральних органів влади. Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.