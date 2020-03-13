Шмигаль розповів, що буде замість ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Найважливіше для держави зараз ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію, наступним кроком буде внесення змін до законодавства та переведення роботи в електронний формат. Сама демонополізація ДАБІ поєднає у собі багато функцій, а саме - створення трьох центральних органів влади. Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному позачерговому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"ДАБІ – це корупційний кліщ, який забирав обігові кошти і оборотку з будівельного ринку. Перший крок - ліквідація ДАБІ… Наступний крок – внесення змін в діюче законодавство. І далі розробка електронної системи – переведення нашої роботи в електронний формат повністю", - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що демонополізація ДАБІ поєднує у собі багато функцій.
"Ми приводим структуру ось цієї архітектурно-містобудівної галузі у відповідність до найкращих розвинутих структур, що зараз діють в світі. Створюємо три центральних органи влади – це Державна сервісна служба містобудування, яка виконує реєстраційні функції в галузі будівництва. Друге, це Державне агентство техрегулювання – це агентство, що стане основою і локомотивом реформи техрегулювання в Україні… І третій напрямок, це Державна інспекція містобудування, яка залишить в собі функцію нагляду і контролю в будівництві", - розповів Прем’єр.
Шмигаль підкреслив, що до внесення змін до закону - дозвіл лишиться, але він відбуватиметься чек-листом.
"Дозвіл про початок будівництва має бути скасованим – і ми до цього рухаємось. Єдине, що держава має контролювати – це введення будівлі в експлуатацію", - резюмував Прем’єр.
Нагадаємо, Кабмін проголосував за ліквідацію ДАБІ.