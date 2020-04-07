До кінця тижня е-кабінет забудовника відновить свою роботу - міністерство

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мінрегіон та Мінцифри обговорили впровадження реформи та роботу Електронного кабінета забудовника (ЕКЗ), а також продовження автоматизації послуг і запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це йшла мова під час зустрічі Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова з представниками Міністерства цифрової інформації України, проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS” та Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні, передає УНН.

“Електронний кабінет забудовника почав діяти в Україні наприкінці 2019 року. Він мав надавати адміністративні послуги для будівництва об’єктів незначного класу СС1 онлайн та без участі чиновників. Проте, через численні атаки на ресурс, Державна архбудінспекція та Міністерство цифрової трансформації в березні були змушені призупинити його роботу для опрацювання та усунення недоліків. І вже до кінця цього тижня ЕКЗ має запрацювати”, — йдеться у повідомленні.

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“Відновлення роботи електронного кабінету забудовника важливо особливо зараз, коли дистанційна робота більшості ресурсів дозволяє вирішувати нагальні питання без порушення карантинного режиму”, — зазначив Чернишов. — Оскільки зараз ДАБІ перебуває в перехідному періоді, має бути можливість фізичної подачі документів. У майбутньому, коли ми разом відпрацюємо всі механізми, втручання чиновників та ризик їх неправомірних дій будуть мінімізовані“.

Також учасники зустрічі обговорили, що для недопущення незаконних втручань у роботу ЕКЗ, Мінрегіон стане держателем кабінету та Реєстру будівельної діяльності, Мінцифра відповідатиме за технічне адміністрування, а ДАБІ виступатиме в якості користувача системи.

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Під час зустрічі було вирішено, що в рамках Меморандуму про співробітництво у сфері автоматизації адміністративних процесів у будівництві буде створена робоча група, до складу якої увійдуть представники обох міністерств, проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”, Офісу підтримки та впровадження реформ при Мінрегіоні та ДАБІ.

Наразі Мінрегіон та Мінцифра працюють над розробкою технічного завдання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Нагадаємо, у березні Кабмін утворив два відомства з трьох, які прийдуть на заміну Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ).

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