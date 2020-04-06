Зареєстровано 17 кібератак на сайт Офісу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. З 28 березня по 2 квітня було зафіксовано та усунуто дві кібератаки на сайт Служби безпеки України та 17 на сайт Офісу Президента України. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу Держспецзв’язку.
“З 28 березня по 2 квітня було зафіксовано та усунуто наступні порушення: в роботі сайтів органів державної влади 18 (сайт Луганської ОДА — 9, Держспецзв’язку — 6, МВС — 2, Мінінфраструктури — 2); 26 фактів DDoS-атак (серед них сайти СБУ — 2, Офіса Президента України — 17, Держспецзв’язку — 6, Міненерго — 1)”, — йдеться в повідомленні.
Загалом в рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти, участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні загрози команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 28 березня по 2 квітня зареєструвала 1375 кіберінцидентів.
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Зазначається, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 9253 підозрілих події: серед них — спроби викрадення інформації — 156, мережеве сканування — 2962, виявлення мережевого трояна — 781, Web-атаки — 484, виявлення нестандартних протоколів або подій — 3946, спроби отримання прав адміністратора — 880.
Нагадаємо, Трамп продовжив на рік санкції проти РФ за кібератаки.