Протидіяти кібератакам та гібридним загрозам Україні допоможе Японія

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні в рамках “Тижня Азії” Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Послом Японії в Україні Такаші Кураі розвиток співробітництва у сфері кібербезпеки та продовженні безпекового діалогу з наголосом на протидії гібридним загрозам. Про це повідомлє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.