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Протидіяти кібератакам та гібридним загрозам Україні допоможе Японія

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні в рамках “Тижня Азії” Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Послом Японії в Україні Такаші Кураі розвиток співробітництва у сфері кібербезпеки та продовженні безпекового діалогу з наголосом на протидії гібридним загрозам. Про це повідомлє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Так, під час зустрічі Кулеба позитивно оцінив досвід Японії у стримуванні поширення COVID-19 та висловив сподівання на плідну співпрацю у боротьбі з вірусом.

Особливу увагу співрозмовники приділили спробам окремих країн використовувати пандемію в політичних цілях. Йдеться про заклики до послаблення, начебто з гуманітарних міркувань, санкцій, які не мають жодного стосунку до протидії COVID-19.

“Ми розуміємо логіку. Спочатку заклики до послаблення взагалі всіх санкцій у світі через пандемію, а потім спроби зняти конкретні санкції, які жодним чином з нею не пов’язані. Ми категорично проти цього”, — підкреслив Кулеба.

Він запевнив, що розвиток співробітництва України та Японії залишається одним з його пріоритетів. Він висловив вдячність японській стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, економічну допомогу у проведенні реформ та відновленні Сходу України.

Як повідомляв УНН, Україна домовилась з Індією про взаємний захист громадян, які не можуть повернутися додому.

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