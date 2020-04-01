Україна домовилась з Індією про взаємний захист громадян, які не можуть повернутися додому

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу провів зустріч з Послом Республіки Індія в Україні Партхою Сатпатхі. Співрозмовники домовились, що їхні країни захищатимуть громадян одна одної, які не можуть повернутися додому через коронавірус, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.