Україна домовилась з Індією про взаємний захист громадян, які не можуть повернутися додому

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу провів зустріч з Послом Республіки Індія в Україні Партхою Сатпатхі. Співрозмовники домовились, що їхні країни захищатимуть громадян одна одної, які не можуть повернутися додому через коронавірус, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

“Співрозмовники відзначили високий рівень двосторонньої взаємодії з допомоги громадянам обох країн в умовах пандемії. Вони домовилися, що Індія сприятиме захисту інтересів громадян України, які наразі не можуть залишити територію цієї країни. Україна, відповідно, надаватиме такого сприяння індійським громадянам”, — повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що у розмові Кулеба згадав індійських студентів в Україні, адже за кількістю осіб, які навчаються в українських університетах, саме Індія посідає перше місце.

“Іноземні студенти в Україні є невід’ємною частиною нашого суспільства і потребують такого ж захисту своїх прав і свобод, як наші співвітчизники”, — підкреслив він.

Міністр також наголосив на важливості взаємодії обох країн у фармацевтичній галузі. Посол підтвердив готовність Індії надавати сприяння у закупівлі медпрепаратів, необхідних для лікування коронавірусу в Україні.

Дипломати погодилися, що пандемія не повинна стояти на заваді активній взаємодії між Україною та Індією.

Одним зі своїх головних завдань Кулеба назвав вихід двосторонніх відносин з Індією на новий рівень. З цією метою обидві країни працюватимуть над активізацією політичного діалогу на високому та найвищому рівні.

Як повідомляв УНН, Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків.

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