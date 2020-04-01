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Італія звернулася до України із проханням про допомогу з бригадами медиків

Італія звернулася до України із проханням про допомогу з бригадами медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків – влада "розглядає можливість задовольнити таке прохання". Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.

Так, повідомляється, що на наразі Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", – наголосив Зеленський.

Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

Нині 20 тис. правоохоронців несуть службу з контролю за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі заклади вже працюють у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Як повідомлялося в УНН, станом на 31 березня, кількість померлих в Італії за добу, що минула, від коронавірусного захворювання склала 812 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 12,4 тисяч осіб.

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