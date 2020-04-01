Италия обратилась к Украине с просьбой о помощи с бригадами медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков - власть "рассматривает возможность удовлетворения такой просьбы". Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
Так, сообщается, что на данный момент Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставили итальянской стороне такую поддержку.
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - отметил Зеленский.
Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Сейчас 20 тыс. правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.
Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре такие заведения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на 31 марта, количество умерших в Италии за прошедшие сутки от коронавирусного заболевания составило 812 человек. Всего с начала вспышки умерли более 12 400 человек.