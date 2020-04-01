Италия обратилась к Украине с просьбой о помощи с бригадами медиков

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков - власть "рассматривает возможность удовлетворения такой просьбы". Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.