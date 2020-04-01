Украина договорилась с Индией о взаимной защите граждан, которые не могут вернуться домой

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду провел встречу с Послом Республики Индия в Украине Партхой Сатпатхи. Собеседники договорились, что их страны будут защищать граждан друг друга, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, передает УНН в сообщение пресс-службы МИД.