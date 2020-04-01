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Украина договорилась с Индией о взаимной защите граждан, которые не могут вернуться домой

Украина договорилась с Индией о взаимной защите граждан, которые не могут вернуться домой

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду провел встречу с Послом Республики Индия в Украине Партхой Сатпатхи. Собеседники договорились, что их страны будут защищать граждан друг друга, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса, передает УНН в сообщение пресс-службы МИД.

“Собеседники отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия с помощи гражданам обеих стран в условиях пандемии. Они договорились, что Индия будет способствовать защите интересов граждан Украины, которые пока не могут покинуть территорию этой страны. Украина, соответственно, будет предоставлять такое содействие индийским гражданам”, — сообщили в министерстве.

Сообщается, что в разговоре Кулеба вспомнил индийских студентов в Украине, ведь по количеству лиц, обучающихся в украинских университетах, именно Индия занимает первое место.

“Иностранные студенты в Украине являются неотъемлемой частью нашего общества и требуют такой же защиты своих прав и свобод, как наши соотечественники”, — подчеркнул он.

Министр также подчеркнул важность взаимодействия двух стран в фармацевтической отрасли. Посол подтвердил готовность Индии оказывать содействие в закупке медпрепаратов, необходимых для лечения коронавируса в Украине.

Дипломаты согласились, что пандемия не должна быть помехой активному взаимодействию между Украиной и Индией.

Одним из своих главных задач Кулеба назвал выход двусторонних отношений с Индией на новый уровень. С этой целью обе страны будут работать над активизацией политического диалога на высоком и высшем уровне.

Как сообщал УНН, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

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