Противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украине поможет Япония

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в рамках "Недели Азии" Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Послом Японии в Украине Такаши Кура развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога с ударением на противодействии гибридным угрозам. Об этом сообщат УНН со ссылкой на пресс служба МИД Украины.