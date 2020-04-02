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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77547 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91573 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100760 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100166 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107749 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94584 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103914 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украине поможет Япония

Противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украине поможет Япония

Киев  •  УНН

 • 16100 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в рамках "Недели Азии" Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Послом Японии в Украине Такаши Кура развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога с ударением на противодействии гибридным угрозам. Об этом сообщат УНН со ссылкой на пресс служба МИД Украины.

Так, во время встречи Кулеба положительно оценил опыт Японии в сдерживании распространения COVID-19 и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в борьбе с вирусом.

Особое внимание собеседники уделили попыткам отдельных стран использовать пандемию в политических целях. Речь идет о призывах к ослаблению, как будто по гуманитарным соображениям, санкций, которые не имеют никакого отношения к противодействию COVID-19.

“Мы понимаем логику. Сначала призывы к ослаблению вообще всех санкций в мире из-за пандемии, а затем попытки снять конкретные санкции, которые никоим образом с ней не связаны. Мы категорически против этого”, — подчеркнул Кулеба.

Он заверил, что развитие сотрудничества Украины и Японии остается одним из его приоритетов. Он выразил благодарность японской стороне за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, экономическую помощь в проведении реформ и восстановлении Востока Украины.

Как сообщал УНН, Украина договорилась с Индией о взаимной защите граждан, которые не могут вернуться домой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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